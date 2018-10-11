Полковника Службы внешней разведки нашли мертвым в Москве

Полковник Службы внешней разведки (СВР) найден мертвым в своей квартире в Москве. Об этом в четверг, 11 октября, сообщает Telegram-канал «112».

В полицию обратилась сестра мужчины, сообщив, что он перестал выходить на связь. По информации «112», 8 октября его сбил автомобиль на Липецкой улице в Москве, при этом мужчина потерял сознание. Сотрудники ГИБДД вызвали «скорую», но пострадавший к моменту приезда медиков пришел в себя и ехать в больницу отказался.

«Позже разведчик сам пришел в ГКБ №68, пожаловался на головную боль, врачи поставили диагноз: сотрясение головного мозга, и предложили лечь в стационар. Мужчина отказался, подписал необходимые в таких случаях документы, и вернулся домой», — отмечает канал.

9 октября правоохранители вскрыли квартиру, где обнаружили тело пострадавшего. Причиной смерти, вероятнее всего, стала образовавшаяся в результате ДТП гематома.

30 сентября сообщалось, что полицейского нашли мертвым в одном из кабинетов здания ОМВД в городе Александровск-Сахалинский. У него обнаружили огнестрельное ранение.

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