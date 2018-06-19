В Центробанке нашли мертвую охранницу с пистолетом в руке

В здании Центробанка в центре Москвы обнаружено тело охранницы. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщину нашли во время обхода здания в комнате пункта централизованной охраны ранним утром 18 июня. 40-летняя погибшая работала в ЧОП «Росинкасохрана», обеспечивающей безопасность на объектах ЦБ. В ее правой руке был табельный пистолет ПМ.

«Выстрела никто не слышал. Ночью во время дежурства она разговаривала с кем-то по телефону и потом выглядела расстроенной», — сказал источник.

По предварительным данным, женщина совершила суицид.

«По данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — сообщила «Ленте.ру» представитель столичного управления СК Юлия Иванова.

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