Сотрудника изолятора нашли мертвым у дома с ссадинами и кровоподтеками

Тело сотрудника изолятора временного содержания обнаружено у подъезда дома в подмосковных Химках. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета.

Мертвый мужчина 46 лет был найден в ночь с 22 на 23 апреля. На его лбу и подбородке были обнаружены ссадины, а на шее — кровоподтеки. Отмечается, что погибший работал в ИВС управления МВД по городскому округу Химки.

По одной из версий, смерть полицейского наступила от удушения или от удара об асфальт при падении. Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

На причастность к преступлению проверяется муж женщины, с которой сожительствовал погибший. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по итогам допросов и после результатов экспертиз.

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