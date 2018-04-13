Дрейфующая лодка с мертвыми мигрантами помогла раскрыть убийство

В Выборге задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в убийстве двух мигрантов, которых нашли в дрейфующей по реке Вуокса лодке. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за разные преступления, был директором шиномонтажной автомастерской. Там вечером 6 апреля он повздорил со своим работником. В ходе конфликта начальник до смерти забил подчиненного. В этот момент в автомастерскую приехал брат погибшего, которого обвиняемый убил тем же способом — ударами по голове.

Чтобы скрыть следы преступления, директор шиномонтажа вывез тела к реке Вуокса, положил их в надувную лодку, которую оттолкнул от берега, предварительно проткнув.

Дрейфующую лодку с мертвыми мигрантами обнаружили вечером 7 апреля, передает региональное издание 47News.ru. У жертв на головах были мешки, перемотанные скотчем, руки были связаны с ногами автомобильным ремнем.

Возбуждено уголовное дело, в ходе расследования установлены личности погибших: это граждане одной из среднеазиатских республик 28 и 29 лет. По данным 47News.ru, они из Узбекистана. Один из них подрабатывал таксистом, регулярно посещал спортзал и участвовал в соревнованиях по боевым видам спорта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!