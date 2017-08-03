Инспектор архангельского заповедника выпал из перевернувшейся лодки и утонул

На реке Пинега в Архангельской области опрокинулась лодка с двумя инспекторами Пинежского заповедника, сообщается на сайте регионального следственного управления СК в четверг, 3 августа.

ЧП произошло около деревни Голубино. Тело 25-летнего мужчины извлекли из воды, его 52-летнего коллегу продолжают искать. По факту произошедшего начата доследственная проверка.

В июле во время сплава по реке в Камчатском крае скончался гид. Управлявший рафтом с отдыхающими из Петропавловска-Камчатского 64-летний проводник потерял сознание, из-за чего лодка перевернулась. Туристам удалось выбраться на берег, а также извлечь из воды тело экскурсовода, который был уже мертв. Предварительная причина смерти мужчины — сердечный приступ.