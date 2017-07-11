Гид умер во время сплава с туристами по реке на Камчатке

Во время сплава по реке в Камчатском крае скончался гид. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным главка, инцидент произошел в субботу, 8 июля, на реке Авача. Управлявший рафтом (надувное судно) с отдыхающими из Петропавловска-Камчатского 64-летний проводник потерял сознание.

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В итоге лодка перевернулась. Туристам удалось выбраться на берег неподалеку от поселка Раздольный в Елизовском районе. Путешественники также извлекли из воды тело гида, который был уже мертв. Предварительная причина смерти мужчины — сердечный приступ, отметили в региональном главке СКР. Из отдыхающих никто не пострадал.

Как передает Федеральное агентство новостей (ФАН), перед выходом на маршрут туристическая группа не зарегистрировалась в региональном управлении МЧС. В настоящее время управление СКР по Камчатскому краю устанавливает все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В мае стало известно, что российский гид, который провалился под лед во время тура по норвежскому архипелагу Шпицберген в Северном Ледовитом океане, умер в больнице.

