В Подмосковье раскрыли тройное убийство

В Московской области полицейские задержали 55-летнего водителя такси, подозреваемого в убийстве трех соседей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 10 апреля.

9 апреля в полицию обратился уроженец Средней Азии и сообщил, что во время уборки придомовой территории в селе Малышево Раменского района он обнаружил три расчлененных тела: двух мужчин и женщину. Меньше чем через 12 часов после обнаружения погибших был задержан убийца. Он совершил преступление еще в феврале, а месяц спустя вернулся, расчленил тела своих жертв и спрятал их в снегу.

В ходе расследования были установлены личности убитых. Ими оказались ранее судимые мужчины и женщина. Подозреваемый — их сосед.

«На первом же допросе мужчина признался в том, что еще 17 февраля в ходе совместного распития спиртных напитков он поссорился с собутыльниками. Подозреваемый несколько раз ударил каждого из своих обидчиков монтировкой по голове, после чего, убедившись, что они мертвы, скрылся. Спустя некоторое время он вернулся на место преступления, расчленил тела, вынес их на улицу и закопал в снег», — рассказала «Ленте.ру» Ольга Врадий, официальный представитель регионального Главка СКР.

По ее словам, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте таксиста.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, мужчина, совершив убийство, ушел из квартиры, оставив открытой форточку специально, чтобы убитые им закоченели. Только в марте он вернулся, и, используя пилу и нож, расчленил тела своих соседей, а затем вынес фрагменты на улицу и закопал в глубоком снегу.