Расчленитель оставил свой номер телефона на пакете с головой жертвы

В Бурятии следователи задержали предполагаемого убийцу через три часа после обнаружения в мусорных баках расфасованных по пакетам фрагментов тела. Об этом в четверг, 15 марта, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

Человеческие останки обнаружили прохожие 28 декабря 2017 года. Прибывшие на место происшествия следователи и сотрудники уголовного розыска полиции осмотрели пакеты и увидели на одном из них номер мобильного телефона, записанный шариковой ручкой. Он был зарегистрирован на 27-летнего жителя Улан-Удэ, проживавшего в доме рядом с мусорными баками, где были найдены останки. В ходе осмотра его квартиры на балконе были обнаружены мешки и пакеты с недостающими фрагментами человеческого тела.

Оперативное видео опубликовано в Telegram-канале СК.

Следком / Telegram

Следователи выяснили, что к молодому человеку 13 декабря 2017 года пришел в гости знакомый. В ходе застолья они поссорились из-за малозначительного повода и хозяин квартиры при помощи ножа расправился с собутыльником. Затем он вытащил тело на балкон, дождался, когда оно заледенеет и спустя неделю расчленил при помощи ножовки. Останки обвиняемый разложил по пакетам, которые ночами выносил и выбрасывал в мусорные баки.

В настоящее время следствие по уголовному делу завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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