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Работника столичного автосервиса нашли без головы, конечностей и полового органа

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В автосервисе на юге Москвы нашли тело 37-летнего сотрудника. Об этом в среду, 13 декабря, сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мертвого мужчину обнаружили утром. На теле насчитали более тридцати ножевых ранений. Известно, что убитый проживал в том же здании, где и работал — на втором этаже над автосервисом. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Как сообщает «МК», погибшего звали Эдуард, и он работал сварщиком. Его обнаженное и расчлененное тело нашли в комнате отдыха, убийца отрубил ему голову, уши, руки, ноги и половой орган.

По одной из версий, с мужчиной могли расправиться из ревности. Ведется поиск убийцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В начале декабря в Санкт-Петербурге задержали мигранта, убившего местного жителя из-за девушки. Он нанес сопернику смертельный удар во время выяснения отношений на лестничной площадке.

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