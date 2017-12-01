Расчлененные тела нашли на заводе под Красноярском

Расчлененные тела двух человек обнаружили на территории мусоросортировочного завода, расположенного в Березовском районе под Красноярском. Об этом в пятницу, 1 декабря, источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости.

«В Березовском районе на мусоросортировочном заводе при осмотре в мусоре были обнаружены останки двух человек, принадлежащие мужчине и женщине», — сказал источник.

В настоящее время их личности устанавливаются. На месте работает оперативно-следственная группа.

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