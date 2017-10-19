Жительницу Хакасии заподозрили в убийстве и расчленении соседки по коммуналке

Жительницу Саяногорска в Хакасии заподозрили в том, что она во время ссоры убила пожилую соседку по коммунальной квартире, расчленила тело и вместе с мужем вывезла его из дома. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 17 октября в районе 5-го Енисейского переулка Саяногорска было обнаружено расчлененное тело 64-летней местной жительницы. По факту его обнаружения завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Вскоре была задержана подозреваемая — 31-летняя местная жительница.

Задержанная вместе с мужем и ребенком проживала в одной квартире с убитой. Женщины жили в разных комнатах двухкомнатной квартиры, вели раздельное хозяйство и не были родственниками.

«Вечером 16 октября подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанесла потерпевшей один удар ножом в область грудной клетки слева. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Как отмечают в региональном управлении СКР, по предварительным данным, после убийства подозреваемая приняла меры к сокрытию следов преступления и расчлененного тела погибшей, которое вывезла совместно с мужем.