Житель Челябинской области сжег тещу заживо из мести жене

Житель Челябинской области предстанет перед судом за сожжение дома с родственниками своей жены. Об этом в четверг, 12 октября, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в июле 2015 года. Житель Ашинского района поссорился с женой и, чтобы досадить той, напился и поджег дом ее матери. В строении находились сама пожилая женщина и ее брат.

«В результате пожара дом полностью сгорел, а спящие в доме 58-летняя женщина и ее 50-летний брат скончались на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Муж-мститель стал фигурантом уголовного дела по двум статьям: «Убийство двух лиц» и «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека». Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд.

Ранее стало известно, что в Башкирии пенсионерка расчленила и сожгла в соседском огороде тело пристававшего к ней мужчины. Пожилую женщину приговорили к 12 годам лишения свободы.