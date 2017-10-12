Расчленившая домогавшегося мужчину башкирская пенсионерка получила срок

В Башкирии пенсионерку приговорили к 12 годам колонии за убийство пристававшего к ней мужчины. Об этом в четверг, 12 октября, сообщается на сайте прокуратуры Белорецкого района республики.

Инцидент произошел в башкирском селе Тирлянский осенью 2016 года. Октябрьским вечером в дом 58-летней местной жительницы пришел ее молодой знакомый, захватив с собой бутылку алкогольного напитка. Распивая спиртное, гость начал приставать к хозяйке, а затем в открытую предложил ей заняться сексом.

Пенсионерка отреагировала на домогательства агрессивно: схватила топор и ударила собутыльника обухом по голове. Затем перетащила потерпевшего в соседский огород и ударила ножом в сердце, отчего гость скончался. Для того чтобы его не смогли опознать, сельчанка расчленила труп, спрятала в дровяник и подожгла.

Через некоторое время пенсионерку задержали и обвинили в двух преступлениях — убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества.

По данным прокуратуры, агрессивная башкирка уже была судима за подобные преступления.

10 октября на Ямале осудили мужчину, который до смерти избил обидчика своей подруги. Сам он пояснил, что просто пытался произвести впечатление на девушку, наказав мужчину, когда-то похитившего ее украшения.