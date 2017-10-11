Ямальца осудили на десять лет за убийство в попытке впечатлить женщину

Суд города Надым Ямало-Ненецкого автономного округа приговорил почти к десяти годам колонии строгого режима местного жителя, который, пытаясь произвести впечатление на женщину, до смерти избил ее обидчика. Об этом в среду, 10 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Инцидент, по данным следствия, произошел весной 2016 года. Празднуя день рождения одного из друзей, 36-летний мужчина познакомился с женщиной, и, стараясь произвести впечатление, спросил, не обижает ли кто ее. Она ответила утвердительно и рассказала о знакомом, который однажды забрал у нее украшения.

Подсудимый предложил ей поехать к обидчику, чтобы «решить все вопросы», добавили следователи. Выяснив, кто из жильцов квартиры обижал женщину, он избил потерпевшего, в результате чего тот скончался на месте.

В региональном управлении СКР пояснили, что уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ходе расследования следователи допросили более 40 свидетелей, все доказательства вины мужчины были собраны на стадии предварительного следствия.

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