Юных любовников отправили за решетку за попытку убить родителей

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В Подмосковье осудили влюбленных, пытавшихся убить родителей девушки после семейной ссоры. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

20-летнего Александра Андреева и его 17-летнюю девушку признали виновными в совершении убийства и покушении на убийство, совершенное группой лиц.

«Приговором суда Андрееву назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, девушке назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Сам инцидент произошел зимой 2015 года. Вечером 16 декабря девушка поссорилась с отцом, заперлась в ванной и пожаловалась на него своему молодому человеку. Влюбленные решили дождаться ночи и убить всех членов ее семьи: отца, мать и старшую сестру. Когда домочадцы уснули, девушка впустила друга в квартиру и вместе с ним напала на родителей с ножом. Отец, получивший не менее 30 ножевых ранений, скончался на месте, жизнь матери удалось спасти врачам. Старшая сестра успела закрыться в своей комнате, поэтому не пострадала.

Обвиняемые скрылись с места преступления, но на следующий день пришли в отдел полиции в Рязани, где написали явку с повинной.

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