Китайский школьник похвастался трупом обезглавленной им матери перед друзьями

В китайской провинции Сычуань 13-летнего мальчика арестовали по подозрению в убийстве матери. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает BBC News.

По словам полицейских, после серьезной ссоры вечером 3 декабря подросток убил свою мать, обезглавил труп и отправил ролик своим друзьям в WeChat.

Один из них через несколько дней после произошедшего показал видео своим родителям, они обратились в полицию. Подростка задержали во время занятий в школе.

В конце марта в израильском городе Тверия арестовали мужчину, ходившего по улице с отрезанной головой бывшей жены. Обгоревшее тело 30-летней женщины нашли в ее квартире после пожара. Как отмечается, арестованный — ультраортодоксальный еврей. Он подозревается в убийстве и поджоге.

Мужчина в окровавленной одежде сначала ходил по улице с головой, а затем выбросил ее в урну. После этого он вернулся на место преступления — в квартиру бывшей жены — и поджег ее. По информации соседей, у подозреваемого были проблемы с психикой.