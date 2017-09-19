Полиция в ЮАР застрелила пожиравшего свою обезглавленную сожительницу каннибала

Полицейские застрелили 23-летнего жителя южноафриканского города Маунт Фрер, застав его за поеданием обезглавленной сожительницы. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел на прошлой неделе, но известно о нем стало только сейчас. По словам очевидцев, молодой человек набросился на 35-летнюю потерпевшую с ножом, когда она находилась во дворе дома, перерезал ей горло и обезглавил. Мать нападавшего вызвала полицию.

Материалы по теме Ем друзей, ем подруг Почему люди продолжают пожирать человечину

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов застали мужчину за поеданием плоти погибшей. На призывы сдаться и предупредительные выстрелы в воздух он не отреагировал, а затем накинулся с ножом на полицейских. В итоге правоохранителям пришлось открыть огонь, чтобы остановить его.

От полученных ранений молодой человек позже скончался в больнице. Перед этим он попытался напасть и на женщину-врача, которая оказывала ему медицинскую помощь.

Как отметили в полиции, по предварительным данным, причиной неадекватного поведения мужчины могло стать употребление наркотиков. По словам соседей, ранее из-за наркозависимости нападавший бросил учебу в университете.

В октябре прошлого года в венесуэльской тюрьме Тачира заключенные во время бунта съели нескольких сокамерников.