Ем друзей, ем подруг

Люди ели людей на протяжении тысячелетий. Ученые находят человеческие кости с отметинами зубов и следами примитивных орудий возрастом в несколько сотен тысяч лет. Сегодня в цивилизованном мире каннибализм считается одним из самых отвратительных и противных человеческой натуре преступлений. Тем не менее и в наше время случаи людоедства не так редки, как принято считать. Причины самые разные — от древних колдовских практик до личной или религиозной неприязни. География мест, где зафиксированы случаи поедания человека человеком, — самая обширная. «Лента.ру» подготовила краткую ретроспективу самых нашумевших случаев каннибализма за последние годы.

«В Нигерии закрылся РЕСТОРАН, в котором ничего не подозревающим клиентам подавали ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МЯСО!» — примерно такие заголовки украшали передовицы европейских и африканских изданий в 2014 году. Но история оказалась выдумкой от начала и до конца.

Летом уже этого года французские журналисты обнаружили в африканских соцсетях леденящую душу историю о трех китайских рабочих, которые обезглавили несколько местных жителей и обглодали их трупы. Французам быстро удалось установить, что китайцы действительно виновны в убийстве, но своего соотечественника они умертвили всего лишь для того, чтобы ограбить, а история про съеденных негров родилась в воспаленном сознании пользователей.

Истории о людоедах настолько ужасны, что нередко используются в качестве страшилок, которые имеют мало общего с действительностью. Реальность же, как известно, нередко превосходит самые чудовищные выдумки.

Как стать неуязвимым

«Я уже устал есть человечину», — так приветствовал стражей порядка гражданин ЮАР, явившись с повинной один из полицейских участков города Эскорт (провинция Квазулу-Наталь на востоке страны) в конце августа 2017 года. Он попросил немедленно его арестовать. Ошарашенные инспекторы не поверили заявителю, и тогда он достал из сумки части женской ноги и руки. Он даже рассказал про дом в близлежащей деревне, где находятся его сообщники. Оперативники немедленно выехали на место и задержали троих обитателей неприметного жилища. Среди них были местный деревенский колдун и два его помощника. В хижине обнаружили фрагменты человеческих тел.

Жилище современных людоедов / Twitter: @DasenThathiah

Обсудить случившееся собрался деревенский совет, пришли почти все местные жители. Почти половина присутствовавших признались: да, ели человечину, ее предлагал колдун-целитель. При опросе обитателей деревни выяснилось, что колдун также требовал от послушников раскапывать могилы на местном кладбище и приносить ему кости. Это, по словам целителя, должно было защитить общину от различных напастей, а в будущем принести богатство.

«Просто возмутительно, насколько наши люди легковерны. Большинство его послушников — обычные воришки, промышляющие угоном скота у соседей. Колдун обещал им, что может сделать их неуязвимыми для пуль, и полицейские не смогут их убить», — рассказал один из местных жителей. Теперь фальшивый волшебник и два его сообщника ждут суда.

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Случаи каннибализма в ЮАР фиксируются нередко. В апреле этого года, например, в провинции Квантсила (Kwantsila) был убит четырехлетний мальчик. Он стал жертвой своего дяди: тот закусил племянником, приняв изрядную дозу наркотика.

Было бы ошибкой утверждать, что людоедство — удел темных деревенских обитателей. Многие подобные преступления происходят не в сельской местности, а в крупных и вполне цивилизованных городах. Так, четыре таких факта были зафиксированы в Йоханнесбурге, восемь — в Кейптауне, два — в Дурбане и один — в Претории. Что интересно, по местным законам людоедство как таковое не является уголовным преступлением. Виновных судят за убийство и надругательство над трупом.

Сэндвич с человечиной

Впрочем, поесть собратьев любят не только на юге Черного континента. В конце 2013-го — начале 2014-го в столице Центральноафриканской республики Банги шли столкновения на межрелигиозной почве: местные христиане в буквальном смысле слова охотились на мусульман.

Однажды несколько человек стали свидетелями жуткой сцены. «Из маршрутки вышел мусульманин, чтобы выпустить другого пассажира. Зайти обратно в салон ему уже было не суждено: его схватила толпа, кто-то начал залихватски орудовать мачете. Один из нападавших оторвал от несчастного кусок плоти, сбегал за хлебом и на глазах у всех стал уплетать свой "бутерброд". Многих, кто это видел, тут же стошнило, у других началась настоящая истерика», — рассказывал Жан-Сильвестр Чиа. Другой очевидец этой сцены, Ален Гбабобу, припомнил: пожилой мужчина схватил отрубленную голову убитого, бережно положил ее в пакет и пообещал угостить лакомством соседей.

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В декабре 2012 года в городе Гома — столице провинции Северное Киву (Демократическая Республика Конго, ДРК) — участники одной из орудующих в регионе группировок казнили пять местных жителей, а их трупы сожгли. Как рассказал корреспондент одной из радиостанций, присутствовавший при расправе, ночью соплеменники казненных совершали вылазки за поджаренной человеческой плотью. «Такое происходит не в первый раз», — с ужасом поделился он.

Немецкая страсть

Европейские людоеды тоже иногда попадают в местные криминальные сводки. В августе 2014 года в Германии начался процесс над 56-летним бывшим полицейским Детлефом Гюнцелем (Detlef Günzel), убийцей и каннибалом. По данным следователей, Гюнцель зарегистрировался на сайте, посвященном «экстремальным сексуальным практикам» и людоедству. Там он свел дружбу с жителем Ганновера польского происхождения Войцехом Стемпниевичем (Wojciech Stempniewicz). По материалам дела, поляк в многочисленных письмах, СМС-сообщениях и телефонных разговорах рассказывал немецкому товарищу, как с младых ногтей мечтал быть убитым и съеденным.

Гюнцель вызвался воплотить фантазии Стемпниевича и пригласил его в свой дом в пригороде Дрездена. В подвале бывший полицейский убил гостя и расчленил его, тщательно фиксируя все на камеру. Участники процесса, посмотревшие запись, потом вспоминали, что увиденное было «чистым ужасом».

Детлеф Гюнцель Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

После страшной казни — немец сначала повесил поляка, а затем с еще живой жертвы медленно срезал полоски мяса — бывший страж порядка предположительно съел часть останков жертвы, а другие части тела закопал во дворе дома. Несмотря на тщательное следствие, прокурорам тем не менее так и не удалось доказать факт каннибализма. Кроме того, адвокаты сумели убедить немецких судей, что их подзащитный всего лишь помог уйти из жизни человеку, который сам этого хотел. В итоге Гюнцель получил 8,5 лет тюрьмы, но и этот приговор сейчас обжалуется.

Эта страшная история напомнила наблюдателям события 15-летней давности. В 2001 году гражданин ФРГ Армин Майвес (Armin Meiwes) убил и съел берлинского программиста Юргена Брандеса — с его согласия.

Майвес подал объявление в интернете: искал человека, который хотел бы быть съеденным. На объявление откликнулся Брандес. Как следует из видеозаписи, которую вели сексуальные партнеры, Майвес после очередного занятия сексом отрезал Брандесу гениталии. Оскопленный мужчина принял большую дозу алкоголя и обезболивающих средств, и тогда Майвес убил его. Мясо жертвы он хранил в морозильной камере и питался им в течение нескольких месяцев.

Людоед был арестован в декабре 2002 года: один из пользователей сети обнаружил новое объявление для потенциальных жертв и описание предыдущего убийства. Сначала ему тоже дали 8,5 лет тюрьмы за непредумышленное убийство, однако три года спустя присудили пожизненный срок.

Каннибал из Руана

Летом 2010 года к 30 годам тюрьмы за убийство и каннибализм приговорили француза Николя Кокейна. В момент совершения преступления мужчина сидел в тюрьме за попытку изнасилования. 2 января 2007-го он повздорил с одним из двух сокамерников: Кокейну показалось, что тот плохо убрался в помещении. За это он избил своего соседа до потери сознания, затем вскрыл ему грудную клетку, чтобы съесть сердце, но потом передумал, вырезал кусок легкого и съел его, приправив большим количеством специй. На гарнир у него был рис.

Позже один из экспертов по делу рассказал на суде, что жертва был жива, когда убийца вскрывал грудную клетку: «Исследования показали, что сердце жертвы все еще билось, и он все еще дышал, когда это произошло». Во время следствия Кокейн пояснил, что хотел «забрать душу» своей жертвы. Это заявление вызвало сомнение в психическом здоровье обвиняемого, однако врачи признали его вменяемым.

Второй сокамерник, который стал свидетелем этого жуткого преступления, позже покончил с собой: он так и не смог оправиться от шока, который ему довелось пережить.