Уроженец Узбекистана из-за любви убил соперника в Санкт-Петербурге

25-летний уроженец Узбекистана по имени Абдусатор на лестничной площадке по улице Типанова в Санкт-Петербурге нанес смертельный удар в висок 32-летнему мужчине по имени Эдуард. Как сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, конфликт возник из-за девушки.

Эдуард пытался попасть домой к своей бывшей возлюбленной, но ему воспрепятствовал Абдусатор, к которому девушка была благосклонна в последнее время. Абдусатор, профессионально занимавшийся борьбой, нанес Эдуарду смертельный удар по голове.

После совершенного выходец из Средней Азии попытался скрыться. Полицейским удалось задержать его через два часа на квартире у земляков.

В октябре в Башкирии задержали местную жительницу по подозрению в убийстве супруга. Причиной стала нецензурная брань мужа в ответ на просьбу признаться в любви.