Мексиканец расчленил и сварил бывшую жену

Мексиканские полицейские обнаружили останки пропавшей женщины в кастрюлях дома у ее бывшего мужа. Об этом сообщило издание El Milenio.

Магдалена Агилар Ромеро (Magdalena Aguilar Romero) исчезла в городе Таско в начале января. Прямо перед этим она отправилась забирать детей у Цезаря Гомеза Арчиньега (Cesar Gomez Arciniega), с которым была в разводе.

Полицейские предполагают, что мужчина убил бывшую супругу, потом расчленил и сварил ее ноги и руки. В холодильнике на кухне нашли остальные части тела Ромеро. Другие детали преступления полицейские пока не раскрывают. Арестован ли Арчиньега, также не сообщается.

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Дело будут расследовать как фемицид — психологическое или сексуальное насилие или убийство женщины, которое, как правило, совершает текущий или бывший партнер жертвы.

Fox News приводит данные доклада мексиканского правительства, подготовленного совместно с агентством ООН по делам женщин. В нем говорится, что за последнее десятилетие количество убийств женщин в стране резко возросло по сравнению с предыдущим.

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