ФСИН объяснила освобождение пожизненно осужденного расчленителя

Пожизненно осужденный Анвар Масалимов, освобожденный из колонии «Полярная сова» на Ямале, вышел на свободу не по УДО, а в связи с переквалификацией уголовного дела. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы исполнения наказаний.

Масалимов вышел из колонии в 2012 году, уточнили в ведомстве. В 2008 году решением Белозерского районного суда Вологодской области Масалимову изменили приговор со статьи 102 УК РСФСР («Убийство при отягчающих обстоятельствах») на статью 103 УК РСФСР («Умышленное убийство»), при которой максимальное наказание достигает 10 лет лишения свободы.

По данным «Московского комсомольца», из приговора исключили отягчающие обстоятельства, в частности, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Анвара Масалимова приговорили к смертной казни за убийство в 1992 году, в 1998 году эту меру заменили на пожизненное лишение свободы.

Изначально он отбывал наказание в ИК-5 УФСИН Вологодской области, откуда несколько раз обращался в суды различной инстанции с кассационными жалобами о смягчении приговора. В 2012 году Масалимов был переведен в колонию «Полярная сова» на Ямале, а четыре года спустя — освобожден.

Всего Масалимов совершил два убийства, за первое он отбыл в колонии 15 лет. Освободившись, он убил и расчленил приютившего его пенсионера, после чего вновь был задержан.

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