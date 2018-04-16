«Русский Илон Маск» умер из-за пыток и изнасилований в СИЗО

Фигуранта уголовного дела о хищениях у Минобороны при строительстве подводной лодки изнасиловали и задушили в петербургском следственном изоляторе. Его смерть выдали за попытку покончить с собой, пишет «Новая газета».

По данным издания, инженер Валерий Пшеничный скончался 5 февраля после следственных действий. В тот день конвойный петербургского СИЗО №4 обнаружил его повешенным на шнурке от капюшона длиной 40 сантиметров. Сотрудники изолятора выдали случившееся за самоубийство.

Проведенная в феврале-марте судебно-медицинская экспертиза показала, что Пшеничный не покончил с собой, а скончался в результате телесных повреждений. Арестованного пытали, насиловали, а затем задушили. На его теле были обнаружены резаные и колотые раны, во рту — метки от электротравмы, кроме того, у него был сломан позвоночник.

Причина, по которой над инженером так издевались в СИЗО, так и осталась неясной. Но перед смертью, как пишет «Новая газета», он успел передать жене три записки с просьбой никому ничего не платить.

Погибший Валерий Пшеничный проходил обвиняемым в уголовном деле о хищении денег при строительстве подводной лодки «Варшавянка» для Минобороны. Он был владельцем компании «НовИТ Про», разрабатывавшей трехмерную компьютерную модель лодки. В 2016 году предприниматель заподозрил своего партнера и директора Андрея Петрова в многомиллионных хищениях денег со счетов фирмы и добился возбуждения уголовного дела. Находясь под стражей, Петров дал показания против Пшеничного и сотрудника Адмиралтейских верфей Глеба Емельченкова, обвинив их в умышленном завышении стоимости заказа. Новые фигуранты были задержаны и арестованы, а через три недели один из них погиб.

Друзья и коллеги называли инженера Пшеничного «русским Илоном Маском». Лодка, над которой он работал и, по мнению следствия, на которую завысил цену, была абсолютно уникальна. По мнению экспертов, появление таких лодок могло дать новые возможности и в судостроении, и в работе нефтяных и газовых компаний.

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