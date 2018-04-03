Арестованные братья Магомедовы решили купить холодильники и телевизоры в СИЗО

Владельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы готовы купить в СИЗО «Лефортово», где они находятся по подозрению в хищениях, холодильники и телевизоры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.

По словам Мельникова, на данный момент главная жалоба Магомедовых — отсутствие горячей воды в камерах и телевизоров. Он отметил, что у подозреваемых нет возможности получать свежую информацию и постирать вещи. Магомед Магомедов предложил помочь администрации СИЗО и купить 10 холодильников и телевизоров в камеры. Он также хочет получить в камеру чайник.

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Представитель ОНК отметил, что братья Магомедовы надеются увидеться в ближайшее время со своими родными.

Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали 31 марта по подозрению в растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества. По данным следствия, они похитили больше двух миллиардов рублей. Семь уголовных дел в отношении Магомедовых объединены в одно производство. Адвокаты предлагали залог в 2,5 миллиарда рублей за освобождение Зиявудина Магомедова, однако суд отказал.

Группа «Сумма» — холдинг с активами в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.

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