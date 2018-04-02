Появились подробности слежки за братьями Магомедовыми

Оперативники ФСБ и МВД около полугода осуществляли технический контроль в отношении владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом в понедельник, 2 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По решению суда длительное время (не менее полугода) контролировалась интернет-переписка Магомедовых. Кроме того, длительное время прослушивались их телефонные переговоры. Были задействованы и другие источники. За это время удалось получить большое количество оперативной информации о черных и серых схемах движения денег, а также о коррумпированных связях в органах власти», — сказал он.

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31 марта братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы по подозрению в растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества. По версии следствия, сумма похищенных денежных средств составляет более двух миллиардов рублей. Руководителя входящей в группу компании «Интекс» Артура Максидова подозревают в хищении более 668 миллионов рублей, однако он обвинения отрицает.

Семь уголовных дел в отношении Магомедовых объединены в одно производство. Адвокаты просили освободить бизнесмена Зиявудина Магомедова под залог 2,5 миллиарда рублей, однако суд отказал.

Группа «Сумма» — холдинг с активами в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.

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