В Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых

Арест владельцев Группы «Сумма» братьев Магомедовых — это часть жесткой целенаправленной политики по мониторингу использования бюджетных средств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 2 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нет, это не какие-то одноразовые акции. Здесь мы действительно видим обвинения в адрес Магомедовых. Продолжается следствие, поэтому что-либо говорить было бы некорректным. И затем будет суд, который и определит виновность и невиновность тех, кто был задержан», — сказал Песков, отвечая на вопрос о причинах задержания владельцев Группы «Сумма».

Представитель Кремля также подчеркнул, что утверждения о задержании Магомедовых по причине противоборства различных структур в преддверии формирования нового правительства являются «политологическими пересудами». «Давайте все-таки оставим это политологам. И, конечно же, мы не можем принимать участие в таких обсуждениях», — сказал Песков.

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Пресс-секретарь президента также напомнил, что Зиявудин Магомедов участвовал в ряде публичных мероприятий Владимира Путина с бизнесменами. «Имело место несколько таких общих встреч. Вы о них знаете, и списки участников были публичными. За последнее время о каких-то других встречах мне неизвестно», — добавил он.

На дальнейшие вопросы журналистов Песков отказался отвечать, отметив: «Я думаю, я все сказал по истории с Магомедовыми, все, что можно было сказать».

Тверской суд Москвы арестовал Магомедовых 31 марта. Их подозревают в растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества. По версии следствия, сумма похищенных денежных средств в деле составляет более двух миллиардов рублей. Против них было возбуждено семь уголовных дел, которые в настоящее время объединены в одно производство.

Следователи МВД полагают, что Магомедовы причастны к похищению бюджетных средств, выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Кроме этого, в уголовном деле есть эпизоды, связанные с возведением стадионов в Калининграде и Санкт-Петербурге для чемпионата мира по футболу 2018 года.

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