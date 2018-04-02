Владельцы «Суммы» Магомедовы рассказали о вежливой посадке

Владельцы группы «Сумма» братья Магомедовы находятся в одиночных камерах СИЗО «Лефортово». Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников после посещения спецучреждения.

По его словам, в ближайшее время их не будут переводить в общие камеры. Магомедовы не жаловались правозащитникам на условия содержания.

«У одного из братьев есть спортивная травма, которая проявила себя в условиях СИЗО, и, возможно, ему могут понадобиться лекарства. В целом же, Магомедовы считают, что задержание и доставка в изолятор проходили очень вежливо и без каких-либо нарушений со стороны правоохранителей», — заключил представитель ОНК.

Между тем, источник «Интерфакса» утверждает, что бизнесмены находятся в «Кремлевском централе» — это спецблок на территории СИЗО «Матросская тишина», предназначенный для содержания высокопоставленных чиновников и крупных предпринимателей.

Магомедовых подозревают в растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества. По версии следствия, сумма похищенных денежных средств в деле составляет более двух миллиардов рублей. Против них было возбуждено семь уголовных дел, которые в настоящее время объединены в одно производство. Следователи МВД полагают, что Магомедовы причастны к похищению бюджетных средств, выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Кроме этого, в уголовном деле есть эпизоды, связанные с возведением стадионов в Калининграде и Санкт-Петербурге для чемпионата мира по футболу 2018 года.

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Тверской суд Москвы арестовал Магомедовых 31 марта. Мера пресечения избрана на два месяца. Адвокаты предложили за бизнесменов рекордную для российской судебной практики сумму залога в 2,5 миллиарда рублей, однако суд не принял их предложение.

Вместе с Магомедовыми арестован также директор компании «Интэкс», которая входит в группу «Сумма», Артур Максидов. Как считают следователи, «действуя в составе преступного сообщества», он похитил не менее 668 миллионов рублей.

Группа «Сумма» — холдинг с активами в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.

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