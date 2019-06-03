Двое российских полицейских найдены мертвыми

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) найдены тела двух полицейских. Об этом в понедельник, 3 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На место происшествия направлена группа сотрудников правоохранительных органов. В ходе выезда будут изучены обстоятельства смерти полицейских и получат правовую оценку действия руководителей, ответственных за морально-психологическую обстановку в подразделении.

Как уточняет Telegram-канал «112», старший лейтенант полиции узнал, что его приятель, состоящий в должности лейтенанта, находится в интимных отношениях с его женой. Он застрелил ее из табельного пистолета, а затем поехал в отдел и убил сослуживца.

Забрав ключи от его машины, полицейский уехал в другой район города и покончил с собой. Перед этим он написал предсмертную записку, в которой рассказал о своих долгах и объяснил причины своего поступка.

21 января сообщалось, что в Вологодской области мужчина, находящийся в розыске за убийство жены, ранил полицейского, а затем покончил с собой. Тело женщины с повреждениями в области головы и тела было найдено на дороге, ведущей в деревню Осютино (Шекснинский район). Полицейский обнаружил неподалеку от места происшествия машину подозреваемого, но тот заметил сотрудника и выстрелил в него.

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