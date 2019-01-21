Убивший жену россиянин ранил полицейского и покончил с собой

В Вологодской области мужчина, находящийся в розыске за убийство своей жены, подстрелил полицейского, а затем покончил с собой. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, тело 41-летней супруги мужчины с повреждениями в области головы и туловища было найдено на дороге, ведущей в деревню Осютино (Шекснинский район).

Полицейский обнаружил в 20 километрах от места происшествия машину подозреваемого. Заметив сотрудника, тот схватил ружье и выстрелил в него. Патрульный был ранен в шею и госпитализирован в тяжелом состоянии. Предположительно, после произошедшего мужчина совершил суицид.

При обыске по месту жительства стрелка нашли окровавленную одежду погибшей, а в багажнике его автомобиля — следы крови. Как считает следствие, это говорит о том, что убийство было совершено в доме, после чего мужчина вывез труп в машине и бросил его на дороге. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

13 января сообщалось, что в Башкирии 34-летний местный житель расстрелял жену и соседей, после чего покончил с собой. Кроме своей супруги, в одном из домов он застрелил соседку и ранил ее мужа. Во втором — выстрелил в хозяина. От полученного ранения мужчина, сотрудник одного из экспертных подразделений полиции, скончался в больнице. Всего погибло четыре человека, еще двое были госпитализированы.

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