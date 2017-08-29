Осуждены убившие под Самарой жену полицейского разбойники

Приволжский окружной военный суд вынес приговор разбойникам, напавшим на начальника полиции города Отрадный (Самарская область) Дмитрия Вашуркина и убившим его жену. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

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Виталию Яранкину, Андрею Пермякову, Даниилу Елтышеву и Эрнсту Яцуненко в зависимости от роли каждого инкриминировались соучастие в разбойном нападении, убийство и покушение на убийство, а также хищение документа.

Яранкин приговорен к 24 годам заключения, Елтышев — к 13, Яцуненко — к 10. Этих троих следствие считает соисполнителями разбоя, убийства и покушения. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Пермяков, выполнявший роль водителя, получил пять лет общего режима. Не принимавшая непосредственного участия в преступлении, но укрывавшая разбойников Кристина Чистякова оштрафована на 50 тысяч рублей.

По данным следствия, группа преступников поджидала полицейского и его жену возле дома в селе Смышляевка Волжского района в ночь на 11 декабря. В результате нападения Екатерина Вашуркина скончалась от полученной рубленой раны головы. Ее муж, придя в сознание утром, вызвал бригаду скорой помощи и был госпитализирован.