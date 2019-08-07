Российский полицейский транслировал свою гибель в прямом эфире

Омбудсмен полиции / ВКонтакте

23-летний участковый из Уфы снял собственную гибель в прямом эфире соцсети. Об этом сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».

На кадрах виден молодой человек, который плачет за рулем едущей машины, потом изображение пропадает.

Из сообщения паблика следует, что автомобиль въехал на полной скорости в стоящую фуру. Водитель погиб на месте.

«Руководством полиции эта ситуация максимально замалчивается. Что побудило сотрудника пойти на столь крайний шаг?» — говорится в посте.

Участкового звали Эмиль Колмаков — младший лейтенант полиции, уточняет Ufa1.ru. ДТП произошло в ночь на 5 августа. Молодой человек управлял ВАЗ-2112, принадлежащей его бабушке. Он устроился в полицию в октябре 2018 года, на должности участкового уполномоченного работал с февраля этого года. Дисциплинарных взысканий по службе не имел.

Колмаков служил в ВДВ, воспитывал ребенка.

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