Дознаватель московской полиции покончил с собой в ОВД

В московском ОВД покончил с собой сотрудник полиции — дознаватель отдела полиции «Гольяново» Николай Корохов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что он оставил прощальную записку. По данным канала, в своей смерти сотрудник МВД обвинил руководителей ведомства.

Официально информация о смерти Корохова пока не подтверждена.

Позднее в пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что тело офицера с огнестрельным ранением нашли в отделе полиции на северо-западе Москвы. Имя погибшего не называется, проводится проверка.

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В конце марта ведомственные психологи и опрошенные редакцией «Ленты.ру» эксперты назвали главные причины самоубийства российских полицейских. Речь идет о домашних проблемах и отсутствии интереса к карьерному росту. По данным исследователей, быт является «наиболее распространенным социально-средовым фактором». Он стал причиной суицида 76 процентов погибших полицейских в Москве в период с 2011-го по 2015 год.

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