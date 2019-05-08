Российский судья покончил с собой в гараже

Федеральный судья Прибайкальского районного суда Республики Бурятия покончил с собой. Об этом в среду, 8 мая, «Ленте.ру» сообщил Дмитрий Столяров, официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

По его словам, тело судьи было обнаружено утром 8 мая в гараже у здания суда в селе Турунтаево. По заключению судебно-медицинского эксперта, мужчина покончил с собой.

«В ходе осмотра места происшествия изъята видеозапись, на которой видно, как вечером 7 мая судья один выходит из здания суда, направляется к гаражу и заходит внутрь, откуда больше не выходит. Ни до этого, ни после посторонних лиц камеры не зафиксировали», — рассказал Столяров.

Он уточнил, что уголовное дело возбуждено по статье 105 («Убийство») УК РФ, но это сделано для качественного и полного расследования всех обстоятельств трагедии, а также для соблюдения формальностей.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, суициду предшествовал конфликт на работе. Вместе с тем, как сообщает бурятская газета «Номер Один», проблемы в Прибайкальском районном суде начались после смены руководства в марте 2016 года. В частности, сильно возросла текучка кадров — ушли восемь квалифицированных помощников и секретарей суда.

В январе 2017 года в Омской области покончил с собой федеральный судья Сергей Москваленко. Его тело было обнаружено в одном из парков в центре города. За месяц до суицида СКР предъявил ему обвинение в получении взятки, а уже после смерти он стал обвиняемым в деле об убийстве — по версии следствия, судья застрелил давшего ему взятку предпринимателя.

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