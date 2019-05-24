Российский школьник покончил с собой перед экзаменом

В Екатеринбурге ученик лицея при Уральском федеральном университете (УрФУ) покончил жизнь самоубийством перед экзаменом по математике. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета (СК) по Свердловской области.

По словам помощника руководителя СК Максима Чалкова, назначена доследственная проверка, обстоятельств произошедшего выясняются.

В апреле сообщалось, что в России число детских самоубийств увеличилось с 2017 года и достигло почти 800 случаев. По словам уполномоченной при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой, эти данные свидетельствуют о том, что «дети предоставлены сами себе, их не слышат, проблемы, которые волнуют их, не волнуют никого».

Ранее российских школьников решили спасать от суицида с помощью программ по профилактике самоубийств в преддверии ЕГЭ. Программа предусматривает проведение собраний, на которых психолог расскажет родителям, как распознать у ребенка суицидальные настроения. По мнению специалистов, родителям нужно насторожиться, если подросток часто говорит о смерти, негативно оценивает свое будущее и находится в подавленном состоянии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!