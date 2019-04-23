Российские дети стали чаще сводить счеты с жизнью

В России число детских самоубийств увеличилось с 2017 года и достигло почти 800 случаев. Об этом заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, передает ТАСС.

По словам Кузнецовой, в 2017 году было зафиксировано 692 детских самоубийства, а в 2018-м — уже 788. Статистику ей предоставил Следственный комитет России.

Такие данные свидетельствуют о том, что «дети предоставлены сами себе, их не слышат, проблемы, которые волнуют их, не волнуют никого», считает омбудсмен.

Ранее сообщалось, что российских школьников хотят спасти от суицида с помощью программ по профилактике самоубийств среди школьников в преддверии ЕГЭ. Программа предусматривает проведение собраний, на которых психолог расскажет родителям, как распознать у ребенка суицидальные настроения. По мнению специалистов, родителям нужно насторожиться, если подросток часто говорит о смерти, негативно оценивает свое будущее и находится в подавленном состоянии.

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