Молодых россиян предложили спасти от деструктивного воздействия

Около семи миллионов подростков по всему миру, в том числе россияне, подвергаются деструктивному воздействию в сети, и их число постоянно растет. Об этом сообщила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская на форуме «Цифровая гигиена. Молодежь в сети», пишет D-Russia.

По ее словам, прирост вовлеченности в контент, посвященный, например, теме наркотиков, убийств, травли и суицида, составляет два миллиона пользователей в год: дети не только интересуются подобной тематикой, но активно «лайкают» публикации, комментируют их и делают репосты.

Отмечается, что подобные «деструктивные» группы устроены таким образом, что поначалу пользователь не замечает в них ничего запрещенного. Однако позднее их создатели вовлекают подростков в более узкие сообщества, закрытые чаты и, в конце концов, офлайн-действия.

При этом блокировка подобных групп крайне затруднена, а социальные сети, в которых они зарегистрированы, не несут ответственности за их деятельность.

Эксперты считают, что в ближайшее время уровень вовлеченности может достичь 50 процентов. В связи с этим они настаивают на том, что с детьми необходимо работать.

«Одним из направлений работы они называют создание и распространение позитивного контента, а также популяризацию общечеловеческих ценностей», — говорится в материале.

В форуме «Цифровая гигиена. Молодежь в сети», проходящем в Москве, приняли участие представители государства, образовательных и общественных организаций, а также психологи и специалисты в области информационной безопасности.

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