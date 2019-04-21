Российских школьников собрались спасти от суицида из-за ЕГЭ

Центр защиты прав и интересов детей, который находится в ведении Министерства просвещения, разработал программу по профилактике самоубийств среди школьников в преддверии ЕГЭ. Об этом сообщают «Известия».

Программа предусматривает проведение собраний, на которых психолог расскажет родителям, как распознать у ребенка суицидальные настроения. По мнению специалистов, родителям нужно насторожиться, если подросток часто говорит о смерти, негативно оценивает свое будущее и находится в подавленном состоянии.

Психологи считают, что в период сдачи экзаменов ученики старших классов склонны чаще думать о самоубийстве, поскольку испытывают повышенную нагрузку. Высокие требования к сдаче ЕГЭ могут привести к стрессу и депрессии, с которыми школьнику сложно справиться. В программе отмечено, что суицидальные настроения также могут возникнуть из-за несчастной любви, проблем в общении со сверстниками или опасных интернет-ресурсов.

Согласно данным Единой межведомственной информационной системы, в мае происходит максимальное количество самоубийств, однако взрослые чаще совершают суицид, чем подростки. Эксперты считают, что разговоры о самоубийстве в преддверии ЕГЭ навредят школьникам, поскольку снизят их уверенность в себе.

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