Названы главные причины самоубийства российских полицейских

Чаще всего сотрудники российской полиции совершают самоубийство из-за домашних проблем и отсутствия интереса к карьерному росту. К такому выводу пришли ведомственные психологи и опрошенные редакцией «Ленты.ру» эксперты.
По данным исследователей, быт является «наиболее распространенным социально-средовым фактором». Он стал причиной суицида 76 процентов погибших полицейских в Москве в период с 2011 по 2015 год. Каждый четвертый суицидент имел трудности в материальном плане, непогашенные кредиты и долги перед знакомыми, но большая часть (82 процента) могла позволить себе отдельное жилье.
По мнению создателя паблика «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» Владимира Воронцова, домашние проблемы лишь порождаются служебными. Он заявил, что начальство загоняет полицейских в такие условия, при которых им остается либо уволиться, либо поселиться на работе. Из-за чего начинаются проблемы в семье.
В исследовании психологов столичного главка МВД также отмечается, что сотрудники патрульной службы совершают самоубийства чаще коллег из других полицейских служб. При этом суицидальные наклонности наиболее свойственны тем, кто занимает нижние позиции в служебной иерархии.
По мнению врача-психиатра Петра Каменченко, к группе риска можно отнести тех сотрудников полиции, кто не проявляет интереса к карьерному росту, профессиональному и личностному развитию, годами сидит в одной и той же должности.
С 2011 по 2015 год покончили с собой 16 московских полицейских, сообщается в исследовании. Еще одного удалось остановить
Психологи также сделали вывод, что 88 процентов суицидов можно было предотвратить в случае своевременно оказанной помощи.