Названы главные причины самоубийства российских полицейских

Чаще всего сотрудники российской полиции совершают самоубийство из-за домашних проблем и отсутствия интереса к карьерному росту. К такому выводу пришли ведомственные психологи и опрошенные редакцией «Ленты.ру» эксперты.

По данным исследователей, быт является «наиболее распространенным социально-средовым фактором». Он стал причиной суицида 76 процентов погибших полицейских в Москве в период с 2011 по 2015 год. Каждый четвертый суицидент имел трудности в материальном плане, непогашенные кредиты и долги перед знакомыми, но большая часть (82 процента) могла позволить себе отдельное жилье.

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По мнению создателя паблика «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» Владимира Воронцова, домашние проблемы лишь порождаются служебными. Он заявил, что начальство загоняет полицейских в такие условия, при которых им остается либо уволиться, либо поселиться на работе. Из-за чего начинаются проблемы в семье.

В исследовании психологов столичного главка МВД также отмечается, что сотрудники патрульной службы совершают самоубийства чаще коллег из других полицейских служб. При этом суицидальные наклонности наиболее свойственны тем, кто занимает нижние позиции в служебной иерархии.

По мнению врача-психиатра Петра Каменченко, к группе риска можно отнести тех сотрудников полиции, кто не проявляет интереса к карьерному росту, профессиональному и личностному развитию, годами сидит в одной и той же должности.

С 2011 по 2015 год покончили с собой 16 московских полицейских, сообщается в исследовании. Еще одного удалось остановить

Психологи также сделали вывод, что 88 процентов суицидов можно было предотвратить в случае своевременно оказанной помощи.

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