В МВД предложили штрафовать за необоснованные жалобы на полицейских

Глава МВД Башкирии Роман Деев предложил ввести штраф за необоснованные жалобы на полицейских и чиновников. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщает «ProUfu.ru».

С такой инициативой министр выступил, отчитываясь перед депутатами регионального парламента. По его словам, лишь 7 процентов полученных жалоб находят полное или частичное подтверждение, на что «можно ответить» статьей 306 («Заведомо ложный донос») УК РФ, а потому административная ответственность за оговор уместна.

Присутствующие на заседании подчиненные Деева уточнили, что «все жалобы на полицейских рассматриваются исключительно объективно».

Ранее сообщалось, что МВД России предложило запретить своим сотрудникам возбуждать уголовные дела о незаконном обороте наркотических средств без доказательства их сбыта. Ведомством был подготовлен законопроект о внесении соответствующих поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК). Из него следует, что в качестве доказательств необходимо заключение эксперта о названии, типе и размере изъятого запрещенного вещества.

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