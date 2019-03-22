МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотики

МВД России предлагает запретить своим сотрудникам возбуждать уголовные дела о незаконном обороте наркотических средств без доказательства их сбыта, передает «Интерфакс».

Ведомством подготовлен законопроект о внесении соответствующих поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), которые будут регулировать статьи 228.1 и 228.4 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств и их прекурсоров, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Из документа следует, что для возбуждения уголовного дела также необходимо заключение эксперта о названии, типе, размере изъятого запрещенного вещества.

В МВД полагают, что поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы. Законопроект направлен на соблюдение их прав и законных интересов.

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