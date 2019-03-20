В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров

«Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением. При этом журналисты сравнивали только тексты судебных актов, написанных одним и тем же судьей.

Более половины «списанных» решений вынесены по делам о незаконном обороте наркотиков (статья 228 УК). Однако по доле скопированных актов на первом месте оказалась статья о неуплате алиментов: 28,9 процента приговоров по ней являются дубликатами.

На втором месте — уклонение от армии (26 процентов «одинаковых» судебных приговоров за данное нарушение). На третьем — «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (20,9 процента). На четвертом — организация незаконной миграции (20,5 процента). «Наркотическая» статья закрывает пятерку лидеров — 18,7 процента судебных решений по ней оказались дубликатами.

Выявлены трое судей, тексты приговоров у которых повторяются наиболее часто. Это председатель Приволжского райсуда Казани Ринат Сафин (122 дубликата из 200 актов, самая заезженная «болванка» повторяется 83 раза), председатель Железнодорожного суда Улан-Удэ Павел Семашка (111 дубликатов из 179 приговоров) и Наталья Олоева из Советского райсуда Улан-Удэ (98 повторов из 282 актов).

Среди судов по доле решений, которые выглядят как принятые под копирку, лидирует Выборгский райсуд Петербурга.

Всего авторы исследования проанализировали 780 тысяч приговоров.

Наиболее просто копировать решения уголовных дел по типовым и массовым преступлениям, пояснил социолог Кирилл Титаев из Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге. Однако менее индивидуальный приговор — всегда менее точный, а значит, менее справедливый.

Утверждать, что совпадающие приговоры были вынесены с нарушением закона, нельзя, отмечают авторы статьи. Но штампованность может свидетельствовать о системных проблемах: загруженность работников суда, «привычка» доверять обвинению, «отсутствие эффективной защиты социальных низов». Копирование приговоров не позволяет судебной системе быть прозрачной и снижает ее ответственность перед обществом, говорится в заключении материала.

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