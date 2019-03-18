Нашедший секретные тюрьмы в Чечне правозащитник сел на четыре года

Шалинский городской суд вынес приговор руководителю чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюбу Титиеву по делу о хранении наркотиков в крупном размере. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает РИА Новости.

Мужчину признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении.

Защита главы чеченского «Мемориала» заявляла о фальсификации доказательств вины Титиева и некачественных следственных экспериментах. Также в ходе следствия выяснилось, что в день задержания правозащитника камеры видеонаблюдения в отделе полиции, куда несколько раз привозили правозащитника, якобы не работали.

После ареста Титиева республиканское отделение «Мемориала» практически перестало функционировать. Северокавказским коллегам активиста поступали угрозы, неизвестные подожгли офис «Мемориала» в Ингушетии, в Махачкале сгорел автомобиль правозащитников.

Полицейские задержали Титиева 9 января 2018 года. В ходе осмотра его машины был обнаружен большой пакет и небольшой сверток с марихуаной. В свою очередь, активист утверждает, что наркотики ему подбросили, свое преследование он связывает со своей правозащитной деятельностью на Северном Кавказе. Он занимался в том числе выявлением секретных тюрем в республике.

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