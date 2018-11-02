В МВД предложили отказаться от знака «шипы»

МВД России предложило отменить требование устанавливать на автомобили опознавательный знак «Шипы», поскольку тот «потерял свою актуальность». Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает ТАСС.

Знак «Шипы» не позволяет «однозначно судить» о характере движения автомобиля, говорится в ответе замглавы МВД Михаила Ваничкина на обращение депутата Госдумы Сергея Боярского. МВД направило в правительство проект постановления об отмене знака «Шипы». Когда будет рассмотрен этот вопрос, пока неизвестно.

В настоящее время, если на автомобиле отсутствует знак «Шипы», то, согласно статье 12.5 КоАП РФ, водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

24 октября сообщалось, что Росгвардия будет следить за безопасностью дорожного движения.

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