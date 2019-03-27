Пожилую мать 12 детей обвинили в избиении полицейского

В Саратовской области возбудили уголовное дело против 68-летней матери 12 детей Нины Егоровой. Женщину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает «Взгляд-инфо».

По версии следствия, Егорова дважды ударила полицейского палкой по голове, когда вместе с сыном Иваном пыталась предотвратить задержание еще одного сына, Николая. По словам адвоката пенсионерки, его подзащитная не применяла насилие, а только закричала: «За что вы убиваете моего сына?».

Братья Егоровы стали фигурантами уголовного дела о насилии в отношении представителя власти осенью 2018-го. Поводом послужил конфликт с участковым Александром Дырнаевым и оперуполномоченным Александром Шведовым. По мнению Николая Егорова, это месть со стороны его зятя Алексея Чикунова, у которого хорошие связи в правоохранительных органах.

Егоров обращался к прокурору области с просьбой проконтролировать расследование дела. В МВД провели проверку по данному факту и заявили, что нарушений со стороны сотрудников полиции при задержании не было.

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