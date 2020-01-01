Полицейский застрелил избившего жену россиянина

В Камышлове (Свердловская область) сотрудник полиции, приехавший на вызов по сообщению о семейном конфликте, застрелил дебошира. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным МВД, жительница Камышлова вечером 31 декабря обратилась в полицию и заявила, что муж избил ее. К прибывшему на место сотруднику правоохранительных органов вышел муж пострадавшей, находившийся в нетрезвом состоянии. В руках он держал монтировку, которой замахнулся на прапорщика.

Отмечается, что полицейский предупредил нападавшего о намерении выстрелить, произвел предупредительный выстрел в воздух, однако это не остановило мужчину. Супруг обратившейся в полицию женщины был доставлен в больницу с огнестрельным ранением, врачам не удалось его спасти.

В МВД сообщили, что, по предварительным данным, табельное оружие было применено правомерно. Собранные материалы отправлены для рассмотрения в Следственный комитет.

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