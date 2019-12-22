Наркокурьер застрелил российского полицейского

В Саратове преступник смертельно ранил полицейского. Об этом сообщает РИА Новости.

ЧП произошло, когда сотрудники патрульно-постовой службы полиции остановили для проверки двух подозрительных мужчин. Один из них внезапно выхватил оружие и выстрелил в 28-летнего лейтенанта. Стража порядка экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось — он скончался от обильной кровопотери.

Позднее по подозрению в преступлении были задержаны двое мужчин 39 и 32 лет.

Источник регионального портала «Взгляд-инфо» в правоохранительных органах утверждает, что убийцей был наркокурьер-закладчик — преступник, оставляющий наркотики для клиентов в укромных местах.

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