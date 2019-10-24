Российские полицейские нашли наркотики у следователя и поплатились

Трое полицейских из Краснодара задержали сотрудника краевого управления Следственного комитета по подозрению в хранении и продаже наркотиков, после чего против них возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и уволили. Сюжет об этом вышел на телеканале «Дождь».

Инцидент произошел в конце августа. Полицейские задержали двух мужчин, которые были похожи на закладчиков — людей, которые оставляют наркотики для клиентов в укромных местах. В машине у задержанных нашли пакетик со светлым порошком и зеленой смесью.

Оказалось, что один из мужчин — старший следователь местного СК. Он отказался от медицинского освидетельствования и заявил, что приехал в безлюдное место вместе с другом, но не знает, зачем. При этом один из уволенных полицейских рассказал, что за день на этого на том же месте был задержан сотрудник Росгвардии за приобретение наркотиков.

На следующий день участковым заявили, что они работали не на своей территории и в выходной день, поэтому не имели права никого задерживать. По словам полицейских, им поставили в табеле выходной по решению начальства. Через несколько дней всех троих уволили с формулировкой «За проступок, порочащий честь и достоинство». Против них возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Полицейские и их адвокаты связывают произошедшее с тем, что отчим задержанного следователя — заместитель начальника управления полиции по Краснодарскому краю. Сам следователь продолжает работать в ведомстве и проходит по делу, возбужденному против задержавших его сотрудников полиции, в качестве свидетеля.

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