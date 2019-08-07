В российском городе сотрудница полиции явилась на службу под наркотиками

Инспектор отдела информационного обеспечения штаба управления МВД по Краснодару пришла на службу в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Издание утверждает, что речь идет об Анне Андрющенко, которая семь лет проработала в полиции, а затем перешла в отдел информационного обеспечения. В один из дней она пришла на работу со стеклянным взглядом и несвязной речью. Неладное заподозрили коллеги женщины и отправили ее пройти медицинское освидетельствование.

Как оказалось, в ее крови были обнаружены мефедрон, меткатинон и метилэфедрин. Дело под личный контроль взял начальник управления МВД по Краснодару Дмитрий Остапенко. Как сообщили в пресс-службе регионального главка, по факту инцидента начата служебная проверка. Андрющенко грозит увольнение.

В июле сообщалось, что подозреваемая в сбыте наркотиков петербурженка выпрыгнула из окна во время обысков в своей квартире. 22-летнюю девушку задержали инспекторы ДПС за нарушение правил дорожного движения. При досмотре у нее нашли два брикета с белым порошком. Полицейскими было возбуждено уголовное дело. Жительницу Петербурга сутки продержали в отделе, а затем отвезли в ее квартиру, где нашли еще около килограмма наркотиков.

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