Переодевшегося в свою дочь наркобарона нашли мертвым в камере

В бразильской тюрьме нашли мертвым Клаувину да Силва, наркоторговца, который тремя днями ранее пытался сбежать, выдав себя за дочь. Об этом сообщает BBC News.

По словам сотрудников исправительного учреждения, с момента неудачного побега он все время находился в одиночной камере и покончил с собой.

Видео разоблачения его маскировки попало в интернет 5 августа: преступник пытался сбежать из тюрьмы, притворившись своей дочерью с помощью силиконовой маски и парика. Его выдало неуверенное поведение. Дочь он, судя по всему, собирался оставить в тюрьме.

42-летний Да Сильва отбывал срок продолжительностью 73 года и 10 месяцев за сбыт запрещенных веществ. Он был частью преступной организации «Красная команда», крупнейшей сети по распространению наркотиков в Бразилии.

Это не первый участник группы, пытавшийся сбежать, выдав себя за другого человека. В 2015 году Антонио Фелипе, который отбывает 36-летний срок за наркоторговлю, пытался покинуть тюрьму в маске пожилой женщины и парике.

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