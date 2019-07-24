Пойманная с наркотиками россиянка выпрыгнула из окна во время обысков в квартире

Подозреваемая в сбыте наркотиков петербурженка выпрыгнула из окна во время обысков в своей квартире. Об этом в среду, 24 июля, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в ночь на 23 июля. Инспекторы ДПС задержали 22-летнюю Анастасию, нарушавшую правила дорожного движения на мотоцикле, и при досмотре нашли у нее два брикета с белым порошком. Как показала экспертиза, в них находилось около килограмма «соли».

Полицейские возбудили уголовное дело о покушении за незаконный сбыт наркотических средств, девушку сутки продержали в отделе и допросили в присутствии адвоката, а затем отвезли в ее квартиру на Шуваловском проспекте для проведения обыска. В жилище петербурженки нашли еще около килограмма наркотиков, девушка выдала их добровольно.

Утром Анастасия попросилась в туалет, затем подошла к окну, сказала, что надо «проветриться», и прыгнула вниз. Квартира находилась на восьмом этаже, девушка скончалась на месте от полученных травм.

В МВД отметили, что на момент обысков подозреваемая еще не была задержана, это планировалось сделать после. Ей грозило до 20 лет лишения свободы.

В начале июля петербургские следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины, якобы выпавшей из окна во время секса. Как выяснилось, та ни откуда не выпадала — просто проходила мимо дома, и местный житель уронил ей на голову телевизор.

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