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Выброшенная во время погони крупная партия героина попала на видео

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Наркобарон Пол Дэй и его сообщник выбросили в окно фургона героин стоимостью 300 тысяч фунтов стерлингов во время попытки скрыться от полиции. Это произошло в 2016 году, но видео оказалось в сети только сейчас, пишет Daily Mail.

На кадрах видно, как разлетается огромное количество белого порошка, которое является лишь частью партии наркотика. Известно о том, что всего у Дэя имелся героин на 1,4 миллиона фунтов стерлингов.

В конце видео полиция вытесняет фургон с дороги и ловит преступников. Очевидцы рассказали, что брат наркобарона сначала был готов забрать наркотики из фургона Дэя, а потом возвращался на место происшествия и пытался собрать потерянный героин.

Выброшенные наркотики были уликами, связывающими Дэя с наркотрафиком между Шэффилдом и Ноттингемом в Англии. Изначально Дэй получил их от своего сообщника Либана Абдуллы. Офицер полиции оказался свидетелем их встречи, что и послужило началом операции. После поимки подозреваемых полицейские сумели найти наркотики и использовать их в качестве доказательства вины.

Дэй был приговорен к 11 годам и четырем месяцам заключения, его брат — к 10 годам, а сообщник Абдулла — к 14 годам.

17 июля главного наркобарона современности Хоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо (Коротышка), приговорили к пожизненному сроку без права досрочного освобождения и еще 30 годам заключения. Также его обязали выплатить 12 миллиардов долларов. Адвокаты Коротышки собирались обжаловать приговор.

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